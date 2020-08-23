Дуэйн Джонсон раскрыл детали съемок "Черного Адама"

Его снимают со скоростью 960 кадров в секунду (обычно для фильмов используют 24 кадра в секунду).

Американский актер Дуэйн Джонсон поделился деталями съемок фильма "Черный Адам", основанного на комиксах компании DC. В Instagram он заявил, что на площадке используются самые передовые съемочные комплексы.

Для создания ярких и сложных сцен режиссер "Черного Адама" Жауме Кольет-Серра использовал усовершенствованный роботизированный манипулятор, называемый "БОЛТОМ", который управляет самой быстрой в мире высокоскоростной камерой. Дуэйна Джонсона снимали "с безумными 960 кадрами в секунду" (обычно для фильмов используют скорость 24 кадра в секунду).

Также актер рассказал о своем персонаже. Он заявил, что ярость Черного Адама исходит из боли, которая образовалась после потери жены и детей.

Теперь он самая неудержимая сила во Вселенной DC. Написал Дуэйн

Премьера фильма запланирована на июль 2022 года.

Ранее мы писали, что "Черная вдова" установила рекорд по продажам, заработав более 200 млн долларов в первые выходные.

Фото: Instagram / therock