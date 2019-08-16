Тихвинский район области переводят в "зеленую зону" с 1 июня

Район переходит в зону с первого июня.

Согласно подписанному постановлению правительства, Тихвинский район переходит в "зеленую" зону с 1 июня, сообщили в пресс-службе Ленобласти.

Так, в районе разрешается использование примерочных кабин в магазинах и в ТЦ. На ярмарках теперь разрешат продавать не только продукты питания, но и изделия народных художественных промыслов и ремёсел, саженцы деревьев и кустарников, рассаду цветов и овощей.

В "зеленой" зоне также разрешается работа организаций дополнительного образования в индивидуальном режиме. А групповые занятия на воздухе увеличили до 30 человек.

Ранее мы писали, что Выборг может перейти в "желтую" зону по заболеваемости коронавирусом. В Сосновом Бору зафиксировали всплеск заболеваемости ОРВИ.

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