Выборг может перейти в ”желтую" зону по заболеваемости коронавирусом

На скорое открытие местных ресторанов и кафе надеется Александр Дрозденко.

За последние дни эпидемическая обстановка на территории Выборгского района начала стабилизироваться. Это означает, что Выборг и прилегающие к нему населенные пункты получили шанс на переход из проблемной "красной" в "желтую" зону. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-встречи с предпринимателями региона.

Губернатор обозначил условия, которые необходимы для послабления мер:

Если они удержат показатель по заболеваемости — у них единичные заболевания последние десять дней, а количество излечившихся уже перевалило за сотню — и если разница между количеством заболевших и количеством выздоровевших составит менее 80 человек, они перейдут в "желтую" зону. пояснил Александр Дрозденко

Глава региона также выразил надежду на скорое открытие ресторана "Чемпион" в Выборге: в этом месте Дрозденко любит проводить вечера за кружкой пива.

Отметим, что работа общепита в "желтой" зоне разрешена на террасах с соблюдением дистанции, при условии максимальной 50%-ной заполняемости и использовании одноразовой посуды.

Напомним, что в "желтую" зону входят Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы и, с недавнего времени, Сосновый Бор. На всех этих территориях разрешена торговля непродовольственными товарами, работа ТЦ с определенной площадью, гостиниц, парков развлечений, соляриев. Кроме того, доступны услуги парикмахеров, мастеров маникюра, тренеров при условии индивидуальных занятий. При этом жителям необходимо соблюдать "масочный" режим.

Остаются и определенные ограничения: в "желтой" зоне закрыты временные рынки и ярмарки, кинотеатры. Запрещено использование примерочных и раздевалок.

Ранее мы рассказали о том, что в "зеленой зоне" Ленобласти готовятся снять часть ограничений к июню.

Фото: ВКонтакте / vyborgcastle