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В "зеленой зоне" Ленобласти готовятся снять часть ограничений к июню
Сегодня, 13:38
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lizapoluda

В "зеленой зоне" Ленобласти готовятся снять часть ограничений к июню

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Возможно, в безопасных районах откроется большинство предприятий.

Правительство Ленинградской области разрабатывает новые меры по снятию ограничений в районах "зеленой" зоны по коронавирусу. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-встречи с представителями областного бизнеса.

По словам губернатора, послабления вступят в силу уже в июне: предполагается, что большинство предприятий смогут вернуться к нормальному режиму работы. Кроме того, возможно разрешение массовых мероприятий до 50 человек.

При этом бизнес в "желтой" и "красной" зонах по-прежнему останется под действием ограничений до тех пор, пока обстановка там принципиально не улучшится.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко рекомендовал отменить запрет на посещение кладбищ в "красной" зоне.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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