Александр Дрозденко рекомендовал отменить запрет на посещение кладбищ в "красной" зоне

Окончательное решение примут главы администраций.

В понедельник, 25 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал глав муниципалитетов и районных администраций разрешить посещение кладбищ жителям "красной зоны" Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Люди правы: на могилах необходимо провести уборку после зимы. Кроме того, посетить захоронения родных между Пасхой и Троицей – очень важно для многих жителей области. Мы должны дать возможность людям соблюсти традиции без угрозы здоровью. подчеркнул губернатор

Муниципальные главы должны принять самостоятельное решение по вопросу и составить правовые акты. Однако даже в этом случае посещение захоронений по-прежнему будет ограничено в выходные и праздничные дни во избежании массовых скоплений людей.

Напомним, что запрет на посещение кладбищ в районах с наиболее сложной эпидемической обстановкой был принят во вторник, 19 мая.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области