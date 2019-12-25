Александр Дрозденко рекомендовал отменить запрет на посещение кладбищ в "красной" зоне

В понедельник, 25 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал глав муниципалитетов и районных администраций разрешить посещение кладбищ жителям "красной зоны" Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Люди правы: на могилах необходимо провести уборку после зимы. Кроме того, посетить захоронения родных между Пасхой и Троицей – очень важно для многих жителей области. Мы должны дать возможность людям соблюсти традиции без угрозы здоровью.
подчеркнул губернатор
Муниципальные главы должны принять самостоятельное решение по вопросу и составить правовые акты. Однако даже в этом случае посещение захоронений по-прежнему будет ограничено в выходные и праздничные дни во избежании массовых скоплений людей.
Напомним, что запрет на посещение кладбищ в районах с наиболее сложной эпидемической обстановкой был принят во вторник, 19 мая.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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