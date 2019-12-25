В пяти районах Ленобласти закрыли кладбища для посещения

Речь идет о районах, которые попали в "красную" зону.

Со среды, 20 мая, посещать кладбища в некоторых районах Ленобласти запрещено, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет районах, которые попали в "красную" зону, там введены жесткий и средний режимы самоизоляции (1-я и 2-я зоны). В список первой зоны попали Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Исключения сделали для церемоний погребения в присутствии близких родственников и работ по содержанию с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Во вторую, "желтую", зону попали Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы. Там запретили посещать кладбища в нерабочие праздничные дни, а также в дни религиозных праздников, также за исключением церемоний погребения.

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