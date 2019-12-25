Сосновом Бору зафиксировали всплеск заболеваемости ОРВИ

Район перевели в "зеленую зону".

После того, как в Сосновом Бору объявили о переводе в "зелёную зону" по коронавирусу, произошла вспышка заболеваемости ОРВИ, сообщается на странице ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России в соцсети.

Специалисты неотложной помощи принимают в день не менее 120 пациентов, что в 2-3 раза превышает количество заболевших в период вспышки заболеваемости гриппом. Врачам пришлось продлить прием до половины одиннадцатого вечера. Также отмечается, что медработники могут выезжать до 80 раз в день на домашние вызовы.

После этого, естественно, Сосновый Бор перевели в "желтую зону".

Ранее мы писали, что поликлиники области в "зеленой" зоне возобновят работу.

Фото: Piter.TV