Поликлиники области в "зеленой" зоне возобновят работу

В "желтой" и "красной" зонах могут открыть только некоторые отделения.

Как стало известно в четверг, 28 мая, в "зеленой" зоне Ленобласти возобновят работу поликлиники. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

По его словам, ситуация остается стабильной, в регионе свободны 1000 коек.

Мы активно работаем над тем, чтобы наша работа приводила к тому, чтобы область могла реализовывать мероприятия по послаблению, которые важны для жизни нашего населения отметил он.

Что касается двух других зон, то там рассматривают возможность возобновления работы некоторых отделений.

Ранее мы писали, что названы шесть очагов COVID-19 в Ленобласти.

Фото: Piter.TV