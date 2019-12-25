Названы шесть очагов COVID-19 в Ленобласти

До этого было семь очагов, но его удалось полностью ликвидировать.

На данный момент в области зафиксировано шесть очагов коронавируса, передает "Интерфакс".

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ольги Историк, было семь очагов, один в Рощинской больнице, его удалось полностью ликвидировать.

Остальные очаги расположены в Петербургской психиатрической больнице имени Кащенко в Гатчинском районе, Гатчинском психоневрологическом интернате и Гатчинской межрайонной больнице. Помимо этого в Новосергиевке и деревне Селиваново Бокситогорского района в ООО "ГСП-4" и ООО "ГСП-2".

Ранее мы писали, что ситуация с коронавирусом в Ленобласти постепенно стабилизируется.

Фото: Piter.TV