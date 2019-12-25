Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Белорусский политик, оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена Координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой.
Тихановская заявила, что власти Белоруссии занимаются террором.
Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета.
Светлана Тихановская, белорусский политик
Она отметила, что цель этих похищений — запугать членов совета. По её словам, оппозиция продолжит работать, несмотря ни на что, и будет добиваться освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов президента.
Ранее мы писали, что Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска.
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