Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Она отметила, что цель этих похищений — запугать членов совета.

Белорусский политик, оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена Координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой.

Тихановская заявила, что власти Белоруссии занимаются террором.

Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета. Светлана Тихановская, белорусский политик

Она отметила, что цель этих похищений — запугать членов совета. По её словам, оппозиция продолжит работать, несмотря ни на что, и будет добиваться освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов президента.

Ранее мы писали, что Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска.