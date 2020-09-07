После похищения кто-то из неизвестных в гражданском телефон Марии поднял.

Члена Координационного совета Оппозиции Белоруссии Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска — возле Национального художественного музея. Об этом пишет tut.by. со ссылкой на девушку по имени Анастасия, которая стала очевидицей произошедшего.

Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь". Это произошло около 10:05.

По словам Анастасии, она увидела Колесникову и хотела подойти к ней, поговорить и поблагодарить, но не стала этого делать, так как "подумала, что Мария и так устаёт". После этого очевидица хотела повернуться к Колесниковой и показать ей сердечко.

Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус. Анастасия, очевидица похищения

После похищения кто-то из неизвестных в гражданском телефон Марии поднял, сел в микроавтобус, который после уехал в неизвестном направлении.

Анастасия рассказала, что не снимала происходящее на телефон, так как боялась, что её также задержат.

TUT.by сообщает, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков рассказал, что Колесникова находилась одна в центре города по делам. Позже он сам стал недоступен. Член координационного совета Максим Знак рассказал, что не может связаться с Марией и Антоном. О их месте нахождения ему также ничего неизвестно.

Ранее Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии.

Видео: Telegram / TUT.BY новости