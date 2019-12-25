Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Письма послу отправлялись по электронной почте.

Член координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что КС предпринимал несколько попыток связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Однако ответов на запросы по-прежнему не последовало.

Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы нашу позицию объяснить. Мария Колесникова, член КС оппозиции Белоруссии

По её словам, письма послу отправлялись по электронной почте. Колесникова отметила, что совету сказали, что письма дошли и ответ скоро будет.

Ранее Колесникова озвучила главную цель оппозиции Белоруссии.