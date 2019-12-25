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Тихановская выступила за признание ОМОНа террористической организацией
Сегодня, 8:57
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lesjasap

Тихановская выступила за признание ОМОНа террористической организацией

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Оппозиционер рассказала, что ждет силовиков республики.

Светлана Тихановская выступила за признание ОМОНа террористической организацией. Оппозиционный политик заявила, что инициирует признание отряда милиции особого назначения, а также главное управление по борьбе с ОПГ и коррупцией МВД республики террористическими организациями.

Мы начинаем процедуру признания этих организаций (ГУБОПиК и ОМОН) экстремистскими или террористическими

пресс-служба белорусского оппозиционера

Светлана Тихановская рассказала, что все сотрудники силового ведомства, которые откажутся увольняться до завершения расследования, будут признаны участниками преступлений. Они получат санкции и арест имущества. Также силовики могут рассчитывать на "амнистию" в том случае, если перейдут на сторону народа.

Эксперт прокомментировал встречу постпреда России при ООН со Светланой Тихановской.

Фото: Telegram-канал/Пул Первой

Теги: белоруссия, омон, оппозиция, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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