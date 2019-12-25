  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал встречу постпреда России при ООН со Светланой Тихановской
Сегодня, 16:30
39
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал встречу постпреда России при ООН со Светланой Тихановской

0 0

Тихановская была вместе с западными партнерами.

Постпред России при ООН Василий Небензя встретился с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Эксперты Telegram-канала "Мейстер"  отметили, что Россия не спешит рвать все связи с белорусской оппозицией, несмотря на сотрудничество с Александром Лукашенко.

По словам Небензя, РФ готова разговаривать со всеми и никому не отказывает в слове, в отличие от западных партнеров. 

Разумная предосторожность и сигнал для Лукашенко не забывать о ранее озвученных им планах развития сотрудничества с Россией.

заметили эксперты. 

Накануне Небензя заявил, что Россия может задуматься о выходе из ОЗХО. 

Фото: pixabay.com

Теги: оон, тихановская
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии