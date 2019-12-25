Эксперт прокомментировал встречу постпреда России при ООН со Светланой Тихановской

Постпред России при ООН Василий Небензя встретился с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Россия не спешит рвать все связи с белорусской оппозицией, несмотря на сотрудничество с Александром Лукашенко.
По словам Небензя, РФ готова разговаривать со всеми и никому не отказывает в слове, в отличие от западных партнеров.
Разумная предосторожность и сигнал для Лукашенко не забывать о ранее озвученных им планах развития сотрудничества с Россией.
заметили эксперты.
Накануне Небензя заявил, что Россия может задуматься о выходе из ОЗХО.
Фото: pixabay.com
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