Эксперт прокомментировал встречу постпреда России при ООН со Светланой Тихановской

Тихановская была вместе с западными партнерами.

Постпред России при ООН Василий Небензя встретился с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Россия не спешит рвать все связи с белорусской оппозицией, несмотря на сотрудничество с Александром Лукашенко.

По словам Небензя, РФ готова разговаривать со всеми и никому не отказывает в слове, в отличие от западных партнеров.

Разумная предосторожность и сигнал для Лукашенко не забывать о ранее озвученных им планах развития сотрудничества с Россией. заметили эксперты.

Накануне Небензя заявил, что Россия может задуматься о выходе из ОЗХО.

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