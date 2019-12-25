Небензя заявил, что Россия может задуматься о выходе из ОЗХО

Полномочный представитель РФ В ООН Василий Небензя заявил, что Россия может задуматься о выходе из Организации по запрещению химического оружия. Условием, по его словам, может стать дальнейшая штамповка решений по правительствам, которые "неугодны Западу". Слова дипломата передаёт агентство "РИА Новости".

Небензя отметил, что если штамповка продолжится, то организация потеряет всякий авторитет. В этом случае, подчеркнул он, можно будет подумать о выходе из ОЗХО.

Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В пример он привёл бездоказательные обвинения в применении химического оружия в Сирии. При этом Москва и Дамаск считают, что они не имеют оснований.

Ранее Небензя допустил вынесение случая с Навальным на обсуждение в Совбез ООН.