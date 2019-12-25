Небензя допустил вынесение случая с Навальным на обсуждение в Совбез ООН

Российский постпред в ООН Василий Небензя допустил вынесение случая с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на обсуждение в Совете безопасности ООН. Об этом пишут "РИА Новости".
Дипломат подчеркнул, что России нечего скрывать и бояться.
Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
По его словам, России приписывают желание уйти от обсуждения случившегося с Навальным, хотя это не так. Он отметил, что другие страны побаиваются обсуждать эту тему, так как понимают, что разговор можно будет повернуть в другую сторону.
Небензя уверен, что вопрос по использованию химоружия — в том числе в Сирии, - затягивают.
Ранее Небензя прокомментировал претензии Запада по делу Скрипалей.
Фото: pixabay.com
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