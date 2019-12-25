Небензя допустил вынесение случая с Навальным на обсуждение в Совбез ООН

Дипломат подчеркнул, что России нечего скрывать и бояться.

Российский постпред в ООН Василий Небензя допустил вынесение случая с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на обсуждение в Совете безопасности ООН. Об этом пишут "РИА Новости".

Дипломат подчеркнул, что России нечего скрывать и бояться.

Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По его словам, России приписывают желание уйти от обсуждения случившегося с Навальным, хотя это не так. Он отметил, что другие страны побаиваются обсуждать эту тему, так как понимают, что разговор можно будет повернуть в другую сторону.

Небензя уверен, что вопрос по использованию химоружия — в том числе в Сирии, - затягивают.

Ранее Небензя прокомментировал претензии Запада по делу Скрипалей.

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