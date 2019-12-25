Небензя рассказал о своей встрече с Тихановской

Россия никому не отказывает в слове.

Предстваитель Россиия в ООН Василий Небензя рассказал о своей встрече с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, РФ не видит никаких проблем в том, чтобы организовать в ООН неформальную встречу с Тихановской, потому что готова разговаривать со всеми.

Проходила такая "формула Арриа", организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Он подчеркнул, что Россия никому не отказывает в слове в отличие от западных коллег.

Ранее эксперт прокомментировал готовность России вести переговоры о химическом оружии в Совбезе ООН.

Фото: телеграм-канал "Светлана Тихановская"