Тихановская умоляет Европарламент наказать Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала страны Евросоюза пресекать сотрудничество европейского бизнеса с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул N3".
Бывший кандидат в президенты Белоруссии выступила на совместных слушаниях комитетов по развитию, иностранным делам и подкомитета по правам человека Европарламента. Она отметила, что в отношении нынешнего главы республики "должна быть нулевая терпимость". Также Тихановская призвала устранить визы для белорусских граждан, которые едут в ЕС,
Оказав поддержку Белоруссии сегодня, вы поддерживаете Белоруссию завтра.
Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии
Ранее стало известно, что в Европарламенте не смогли перевести речь оппозиционера Беляцкого.
Видео: YT / in time Ukraine LIVE
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