Тихановская умоляет Европарламент наказать Лукашенко

Она отметила, что в отношении нынешнего главы республики "должна быть нулевая терпимость".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала страны Евросоюза пресекать сотрудничество европейского бизнеса с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул N3".

Бывший кандидат в президенты Белоруссии выступила на совместных слушаниях комитетов по развитию, иностранным делам и подкомитета по правам человека Европарламента. Она отметила, что в отношении нынешнего главы республики "должна быть нулевая терпимость". Также Тихановская призвала устранить визы для белорусских граждан, которые едут в ЕС,

Оказав поддержку Белоруссии сегодня, вы поддерживаете Белоруссию завтра. Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Ранее стало известно, что в Европарламенте не смогли перевести речь оппозиционера Беляцкого.

Видео: YT / in time Ukraine LIVE