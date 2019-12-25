Политик подчеркнула, что она не позиционирует себя, как будущего президента.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила не рассматривать ее как будущего президента. Об этом она заявила в интервью РБК.

Тихановская указала на то, что её предвыборная кампания состояла из трех пунктов. Основным и главным из них включал в себя повторные, честные, прозрачные и открытые выборы. Отвечая на вопрос, почему Москва не видит в ней политика, на которого можно опереться оппозиционерка заявила, что Путин не видит в ней человека, с которым он может договориться.

Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить. - Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Напомним, что в Кремле признают легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с Россией. Однако, они не видят единой позиции от них на этот счет.

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