Стало известно о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти и представителей боевиков.
Инцидент произошел в субботу, 19 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нанесло несколько ударов с воздуха. Это произошло в северной провинции Кундуз. Сотрудники оборонного ведомства страны информируют о ликвидации при авиаударах 40 талибов.
В министерстве обороны не подтвердили данные о погибших гражданах. На данный момент они проводят расследование на основе имеющихся доказательств и фактов.
Ранее мы сообщили, что на протестах в Минске задержали свыше 300 человек.
Фото: pixabay
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