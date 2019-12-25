Скончались по меньшей мере 12 мирных жителей.

Стало известно о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти и представителей боевиков.

Инцидент произошел в субботу, 19 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нанесло несколько ударов с воздуха. Это произошло в северной провинции Кундуз. Сотрудники оборонного ведомства страны информируют о ликвидации при авиаударах 40 талибов.

В министерстве обороны не подтвердили данные о погибших гражданах. На данный момент они проводят расследование на основе имеющихся доказательств и фактов.

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