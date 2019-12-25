На протестах в Минске задержали свыше 300 человек

В воскресенье правоохранители опубликовали список, согласно которому большинство задержанных освободили.

На протестах в Минске задержали 390 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".

В субботу, 19 сентября, прошел очередной марш оппозиции. Среди протестующих было замечено много женщин. Одна из задержанных (Инна Ромашевская) работает в посольстве Великобритании в Минске. При этом, о наличии у нее дипломатического статуса сведения не приводились. Кроме того, полицейские задержали пожилую участницу Нину Багинскую. Ее посадили вместе со всеми в автозак, но по прибытии машины к зданию одного из РУВД Минска оппозиционерку отпустили.

Правозащитный центр "Весна" сообщил, что среди задержанных был гражданин Италии по имени Фабрицио. Позднее его также освободили из-под стражи. Уточняется, что в субботу задержали два человека в Мозыре и по одному человеку в Ветке и Лиде.

Ранее мы сообщили, что Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином в конце Второй мировой войны.

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