Тихановская ожидает от ЕС усиления санкций против Белоруссии

Политик призвала ввести боле жесткие ограничения против Минска.

Светлана Тихановская ожидает от Евросоюза усиления санкций против Белоруссии. Об этом оппозиционный политик сообщила на пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Экс-кандидат в президенты республики прибыла с визитом в Таллинн. Она поблагодарила Эстонию за оказанную поддержку при Совете Безопасности ООН.

После сфальсифицированных выборов реакция ЕС была довольно быстрой. Мы считаем, что санкции могли бы быть более сильными. Мы хотим большего, хотим большего давления на режим, так как люди в Белоруссии страдают каждый день. Светлана Тихановская, оппозиционный политик Белоруссии

Тихановская выразила надежду на то, что рассчитывает, что четвертый пакет экономических ограничений против Минска из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair будет намного жестче, чем предыдущие. Того же она ждет и от введения пятого пакета санкций. По словам политика, ее основной задачей как представителя Белоруссии является организация свободных выборов, а также обеспечение за народом права решать вопрос о развитии государства.

Лукашенко заявил об угрозе мировой войны в случае конфликта в Белоруссии.

Видео: YouTube / in time Ukraine