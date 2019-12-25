Тигран Кеосаян высказался о ситуации с самолетом Лаврова

Режиссер считает, что российская дипломатия найдет выход из сложной ситуации с закрытием воздушного пространства.

Российский режиссер, сценарист и продюсер Тигран Кеосаян высказался о ситуации с самолетом главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова, которому запретили находиться в воздушном пространстве три европейских страны. Глава дипломатии РФ должен был посетить с рабочим визитом Сербию, однако не сможет пролететь над небом Черногории, Болгарии и Северной Македонии. По мнению ведущего авторской программы, отечественные специалисты смогут найти выход из, но не оставят ситуацию без реакции. Такое заявление Кеосаян сделал в эфире радиостации Sputnik.

Мы уже видим, что и нашу дипломатию, и нашу страну ждут тяжелые боевые годы. Найдем противодействие. Все нормально. Знаете, как утром, когда выбегаешь на мороз, в снег бросаешься, и иголочки твое тело пронизывают – бодрит. Надо просыпаться. Тигран Кеосаян, режиссер

режиссер заметил, что имеет честь быть лично знакомым с российским министром по иностранным делам. Сергея Лаврова он считает фантастическим дипломатом с потрясающим чувством юмора и самоиронией. По мнению автора программы, чиновника следует характеризовать как по-настоящему интеллигентного человека, а также профессионала в своей работе.

В Сербии заявили, что Вучич лично занимается логистикой прилета Лаврова.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

