Режиссер призвал переходить на российские онлайн-платформы.

Российский режиссер, сценарист и продюсер Тигран Кеосаян прокомментировал блокировку своего канала на YouTube. Заявление деятель культуры сделал в эфире радиостанции Sputnik. По мнению автора шоу, ограничение доступа к "Кеосаян daily" говорит о высокой оценке его работы. Он заметил, что аккаунт заблокирован администрацией онлайн-ресурса без каких-либо объяснений причин. Спикер надеется на то, что не потеряет своих подписчиков, которых к текущему моменту набралось уже более 350 тысяч. Он призвал поклонников своего творчества перейти на отечественные платформы.

Как я это воспринял? Я вообще очень удивлен, что так поздно забанили. Ну забанили и забанили. Это же показатель того, что все правильно делаю, правильно работаю. Вы уж простите, что я так о себе любимом. Тигран Кеосаян, режиссер

Автор шоу призвал искать его в таких социальных сетях как ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен. Тигран Кеосаян надеется, что ему удастся увеличить аудиторию собственных аккаунтов до 700-800 тысяч или даже для миллиона подписчиков. По мнению режиссера, администрация YouTube "хамским "закрытием каналов не добьется ничего, кроме как духовного и душевного стриптиза.

Тигран Кеосаян высказался о ситуации с самолетом Лаврова.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik