The Times узнала, из чего ЕС намерен составить "Стену дронов"

Британское издание считает, что США могут предоставить коллективному Брюсселю ЗРК Patriot.

Европейский союз и НАТО рассматривают возможность использования пулеметов и зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства при реализации проекта "Стена дронов". Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из британского издания The Times. Согласно информации от западного СМИ, план предполагает установку нескольких уровней радиолокационных систем и прочих комплексов обнаружения. Речь ведется в том числе об акустических датчиках, присутствующих в различных средствах ПВО. Кроме пулеметов и лазеров высоких мощностей военнослужащие также могут применять ЗРК Patriot.

Напомним, что руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил общественности о том, что переход Североатлантического военного альянса от патрулирования к обороне в воздушном пространстве на фоне недавних инцидентов с беспилотниками рассматривается как "один из вариантов". Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс уточнил, что на реализацию проекта потребуется около одного года.

Известно, что "Стена дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики. Она нацелена на развертывание вдоль всей границы с Россией многослойной системы, состоящей из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от БПЛА.

Еврокомиссар по обороне не сумел объяснить принцип работы "Стены дронов".

Фото: pxhere.com