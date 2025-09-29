Андрюс Кубилюс заметил, что покупка БПЛА не поможет региону, так как технологии регулярно совершенствуются.

Европейский комиссар по обороне и космическому пространству Андрюс Кубилюс не смог объяснить польским журналистам, как конкретно будет реализован проект "Стена дронов", размещенный на восточной границе стран-членов НАТО. Иностранный эксперт заметил, что на текущем этапе важно провести техническую экспертизу. Соответствующий комментарий дипломат сделал в эфире телеканала TVP World.

Это зависит от наших технических экспертов, которые работают вместе с украинцами, чтобы понять, что нужно делать. Насколько я понимаю, на Украине нужно создать какие-то центры, где будут работать производители и операторы, очень важно подготовить кадры. Андрюс Кубилюс , еврокомиссар

Дополнительно еврокомиссар прямо не ответил на вопрос ведущего новостной программы о том, доверяют ли жители регионального сообщества своим политическим лидерам в вопросах безопасности. Андрюс Кубилюс заметил, что элиты должны "демонстрировать открытость", а также нарастить собственное производство вооружений и увеличить инвестиции в оборонный сектор Евросоюза. По мнению спикера, такое развитие ситуации является практичным подходом, который поможет населению понять, что министры из военных ведомств все делают правильно.

Фото и видео:YouTube / TVP WORLD