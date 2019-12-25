Западные СМИ узнали мнение экспертов по защите региона от внешних угроз.

Система обороны Европы слишком разрознена, а коллективный Брюссель пока что не готов к созданию "стены дронов" и нуждается в гораздо большей координации по этому вопросу, чем эксперты фиксируют сейчас. Такой информацией поделились иностранные журналисты из издания The Financial Times со ссылкой на местных чиновников.

Мы не готовы. Есть целая категория угроз, с защитой от которых у Европы на данный момент проблемы Макс Эндерс, глава мюнхенского стартапа Tytan, который производит перехватчики дронов, используемые в том числе на Украине

Напомним, что 16 сентября официальный представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что в ЕС хотят построить "стену дронов" на восточном фланге регионального сообщества "как можно скорее". Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в субботу минувшей недели о том, что "стена дронов" на практике будет означать усиление обороны Евросоюза и НАТО. В Комментарии СМИ европейский чиновник указал, что на текущий момент система обороны Европы слишком разрознена, но речь идет именно о том направлении, в котором странам-членам важно прийти к намного большей координации действий.

