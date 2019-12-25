Андриус Кубилюс оценил падение "объектов" на территории Польши.

Европейский комиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс призвал коллег по Европейскому союзу срочно построить "стену беспилотников" вдоль восточного фланга региона после инцидента, произошедшего с беспилотными летательными аппаратами в Польше. Официально Варшава не указывает, кому принадлежат эти беспилотники, однако Кубилиюс обвиняет в инциденте Россию.

Мы должны срочно создать "стену беспилотников" вдоль всего восточного фланга ЕС, которая на данный момент является наиболее важным флагманским проектом. Мы будем работать вместе со странами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена. текст публикации

Сегодня днем, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство европейского государства. Местные СМИ со ссылкой на NOTAM (Федерального управления гражданской авиации США) сообщали, что четыре аэропорта, включая и столичную гавань, оказались закрыты в связи с "незапланированной военной деятельностью, связанной с обеспечением безопасности государства."

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Andrius Kubilius