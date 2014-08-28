Саймон Дженкинс рассказал об экономической рецессии, которая фиксируется на Западе.

Британское издание The Guardian считает, что российский президент Владимир Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада. Автор статьи уверен в том, что давление на Москву дало странам лишь обратный эффект, а РФ стал сильней, чем когда-либо была. Саймон Дженкинс видит в санкциях непродуманность и контродуктивность за всю новейшую историю.

Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов. материал иностранного СМИ

Британский обозреватель уточнил,, западные страны погрузились в рецессию в экономическом плане. "Неуверенность" также распространилась на Францию, Великобританию, Италию и США. В Венгрии и германии стали испытывать газовый голод, поэтому, по словам автора статьи, эти европейские государства близки к тому, чтобы "плясать под дудку Владимира Путина". растет стоимость жизни в Лондоне, пока кандидаты в местные премьер-министры Элизабет Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике. Дженкинс добавил, что если на Западе упомянуть о скептицизме относительно антироссийских санкций, то "вас заклеймят".

Путин согласился с идеей жилищных сертификатов для потерявших жилье жителей Донбасса.

Фото: Kremlin.ru