Путин согласился с идеей жилищных сертификатов для потерявших жилье жителей Донбасса

Глава РФ позитивно оценил инициативу, о которой ему рассказал Марат Хуснуллин.

Российский президент Владимир Путин согласился с идеей жилищных сертификатов для потерявших жилье граждан Донбасса. С соответствующей инициативой к главе государства обратился вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник уточнил планы правительства по восстановлению жилого фонда в ДНР и ЛНР. Хуснуллин заметил, что те объекты, которые не получится восстановить, будут создаваться заново.

Людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории ДНР в любом населенном пункте. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник полагает, что данное решение окажется востребованным на Донбассе. Владимир Путин уверен в том, что постановление следует распространить не только на ДНР, но и на ЛНР, так как люди "этого ждут". Профильные ведомства составляют график по ремонту на три года. Обследование объема будущих работ завершено на 85%.

Президент Путин одобрил представленный вице-премьером Хуснуллиным план развития Мариуполя.

Фото и видео: Правительство России