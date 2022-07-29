Президент Путин одобрил представленный вице-премьером Хуснуллиным план развития Мариуполя

Российский президент Владимир Путин одобрил представленный вице-премьером Маратом Хуснуллиным план развития Мариуполя. Информацией чиновник поделился на рабочей встрече с главой государства в Кремле. Он уточнил, что территория воздушной гавани на Донбассе уже включена в мастер-план развития города. Сейчас проводятся восстановительные мероприятия. Специалисты из РФ намерены создать новый транспортно-пересадочный узел. В него будет входить железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
Из новых вещей: мы несколько изменили границы плана - предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас тоже приступаем к его восстановлению. Мы сделали совершенно новую транспортную инфраструктуру.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Вице-премьер России добавил на встрече, что мастер-план города предусматривает совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством и благоустройством.
Путин поставил Хуснуллину задачу, чтобы жители Донбасса провели зиму в нормальных условиях.
Фото: Kremlin.ru
Видео: Одноклассники / Вести Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все