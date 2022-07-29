Путин поставил Хуснуллину задачу, чтобы жители Донбасса провели зиму в нормальных условиях

Глава РФ рассказал о просьбе ДНР и ЛНР о восстановлении региона.

Российский президент Владимир Путин поставил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину задачу, чтобы жители Донбасса провели зиму в "нормальных и человеческих условиях". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочей встречи с чиновником. Мероприятия транслировалось на телеканале "Россия-24". Политик напомнил коллеге о том, что руководители Донецкой и Луганской народных республик выступили с просьбой к Москве о помощи в восстановлении гражданской и социальной инфраструктуры, которая пострадала от обстрелов.

Нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях с тем, чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин попросил Марата Хуснуллина отработать эти вопросы совместно с руководством ДНР и ЛНР. Лидер РФ напомнил о том, что сейчас лето, но зимний сезон уже приближается. Президент рассчитывает, что люди успеют вовремя получить достойное жилье.

Фото: Kremlin.ru

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