Нил Фергюсон сравнил положение Вашингтона с Британской империей.

The Economist предрек большую войну из-за краха американской империи. Такое мнение в британском издании высказал обозреватель Нил Фергюсон. Журналист полагает, что Вашингтон повторяет путь Британской империи, которая привела себя к упадку уже в XX веке (первой половине столетия). По данным Фергюсона, его позицию доказывает ряд фактов, таких как, например, беспорядочная эвакуация военнослужащих из афганистана или экономический спад в стране.

Эксперт заметил, что Вашингтон не имеет обширных колоний, которыми когда-то обладал Лондон. При этом американские войска расквартированы в более чем 150 государствах по всему миру.

Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от нее будет проще, — заблуждение. Нил Фергюсон, обозреватель

Автор материала полагает, что закат империи США придется на восход и расцвет Китая как мировой державы. Он полагает, что обществу не избежать столкновения на территории Восточной Азии. Эти действия приведут к изменению баланса сил между пекином и Вашингтоном, после чего эксперт спрогнозировал военный конфликт в Тайване.

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