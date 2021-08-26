Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал взрывы у аэропорта Кабула варварскими террористическими атаками. Об этом он заявил после экстренного совещания кабинета министров.
Инцидент произошел сегодня, 26 августа. Возле отеля "Барон" в 400 метрах от воздушной гавани Кабула, а также рядом с военным лагерем близ территории аэропорта произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. В результате взрыва погибли более 40 человек.
В Кабуле были варварские террористические атаки, в результате которых, к сожалению, погибли американские военные. Также много жертв среди афганцев. Мы выражаем свои соболезнования как США, так и жителям Афганистана
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Ранее мы сообщали, что 13 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула.
Видео: YouTube / Guardian News
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