Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками

Он также выразил соболезнования США и жителям Афганистана.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал взрывы у аэропорта Кабула варварскими террористическими атаками. Об этом он заявил после экстренного совещания кабинета министров.

Инцидент произошел сегодня, 26 августа. Возле отеля "Барон" в 400 метрах от воздушной гавани Кабула, а также рядом с военным лагерем близ территории аэропорта произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. В результате взрыва погибли более 40 человек.

В Кабуле были варварские террористические атаки, в результате которых, к сожалению, погибли американские военные. Также много жертв среди афганцев. Мы выражаем свои соболезнования как США, так и жителям Афганистана Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Ранее мы сообщали, что 13 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула.

Видео: YouTube / Guardian News