Tesla показала процесс производства аккумуляторов

В сентябре прошлого года компания Tesla представила новый аккумуляторный элемент 4680 и анонсировала создание больших и плоских ячеек, которые должны повысить плотность батарей. Tesla опубликовала видео, в котором показала производство аккумуляторных батарей во Фремонте, штат Калифорния.
Компания уже выпускает новые ячейки, но в небольших объемах в рамках "пилотной версии".
До конца года планируется довести годовую производственную мощность этого предприятия в 10 ГВт·ч и освоить передовые технологии на новых заводах.
Недавно Tesla представила новую версию Model Y.
Видео: Youtube/Tesla
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