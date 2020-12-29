Tesla показала процесс производства аккумуляторов

о конца года планируется довести годовую производственную мощность предприятия в 10 ГВт·ч.

В сентябре прошлого года компания Tesla представила новый аккумуляторный элемент 4680 и анонсировала создание больших и плоских ячеек, которые должны повысить плотность батарей. Tesla опубликовала видео, в котором показала производство аккумуляторных батарей во Фремонте, штат Калифорния.

Компания уже выпускает новые ячейки, но в небольших объемах в рамках "пилотной версии".

До конца года планируется довести годовую производственную мощность этого предприятия в 10 ГВт·ч и освоить передовые технологии на новых заводах.

Недавно Tesla представила новую версию Model Y.

Видео: Youtube/Tesla