Китай ужесточает правила утилизации аккумуляторов электромобилей с 2026 года

По оценкам профильных экспертов, к 2030 году объем выведенных из эксплуатации аккумуляторов в Китае может превысить один миллион тонн.

Китай готовится радикально изменить подход к обращению с аккумуляторами электромобилей. Уже с апреля 2026 года в стране вступят в силу новые требования, которые затронут производителей, дилеров, переработчиков и владельцев электротранспорта. Главное нововведение — обязательная утилизация батареи одновременно с автомобилем. Отдельный оборот аккумуляторов, который долгое время существовал фактически без жесткого контроля, будет запрещен, рассказал портал 110km.ru.

Решение связано с резким ростом числа отработавших батарей. По оценкам профильных экспертов, к 2030 году объем выведенных из эксплуатации аккумуляторов в Китае может превысить один миллион тонн. До сих пор значительная их часть попадала в нелегальный сектор: батареи разбирали в полулегальных мастерских, где игнорировались требования безопасности и экологические нормы. Новые правила направлены на то, чтобы закрыть этот рынок и взять процесс под полный контроль государства.

За нарушение установленных требований предусмотрены серьезные санкции. Штрафы могут достигать 50 тысяч юаней, а в случае систематических нарушений возможны приостановка деятельности и отзыв лицензий. Одновременно с этим вводится система так называемых "батарейных паспортов". Каждому аккумулятору будет присваиваться уникальный цифровой код, содержащий информацию о производителе, составе, эксплуатации и последующей переработке. Это позволит отслеживать батарею на всех этапах ее жизненного цикла.

Отдельные ограничения коснутся вторичного использования аккумуляторов. Практика установки бывших в употреблении батарей в электросамокаты, бытовые устройства и другую технику будет существенно ограничена. Власти считают, что такие решения создают риски для безопасности и вводят потребителей в заблуждение. Для автомобилей с быстрой заменой батарей готовятся дополнительные регламенты с еще более строгими требованиями.

В Пекине подчеркивают, что цель реформы — предотвратить экологические угрозы и сформировать прозрачную систему переработки. При этом участники рынка уже выражают опасения по поводу роста издержек и усложнения логистики. Несмотря на это, власти не планируют смягчать курс. Китай фактически становится первой страной, где утилизация аккумуляторов электромобилей оформляется как отдельная, строго регулируемая отрасль.

Фото: pxhere