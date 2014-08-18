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Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

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Новый центр для электромобильной компании - Остин.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla переносит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Такое заявление бизнесмен сделал на онлайн-мероприятии со вкладчиками. Производитель электромобилей ранее располагался в городе Пало-Альто. Новым центром для фирмы станет город Остин. Причины такого решения спикер не стал объяснять участникам встречи.

Я с волнением сообщаю, что мы переносим штаб-квартиру в Остин, штат Техас.

Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что Пало -Альто считается неофициальной столицей американской Кремниевой долины. Город расположен между Сан-Франциско и Сан-Хосе. Туда стекаются лучшие мировые технологические компании. В частности, там находятся центры Google, Apple и Facebook. Tesla имеет собственные производства и в Техасе, и в Калифорнии.

Tesla добилась прогресса в создании домашних солнечных батарей.

Фото и видео: YouTube / CNET Highlights

Теги: tesla, илон маск, калифорния, остин, пало-альто, техас
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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