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Tesla добилась прогресса в создании домашних солнечных батарей

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Глава Tesla Илон Маск рассказал аукционерам о планах компании.

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что компания Tesla добилась прогресса в создании домашних солнечных батарей на крышах зданий. Такое заявление бизнесмен сделал на виртуальной встрече с акционерами.

Мы достигаем быстрого прогресса по солнечным батареям. Солнечная энергия в целом быстро заряжается. Что касается прогресса с застройщиками, то мы установили хорошие отношения и должны воспользоваться моментом. 

Илон Маск, бизнесмен

Также эксперт рассказал вкладчикам о том, что Tesla готова на коммерческой основе предоставлять свою технологию автопилота для других транспортных производителей. Изготовитель открыт к лицензированию своей разработки по управлению автомобилем. Маск не думает, что правильным решением было бы оставить эту технологию исключительно для себя, так как с точки зрения морали другие люди также должны ей пользоваться. 

Автопилот Tesla делает водителей невнимательными.

Фото и видео: YouTube / CNET Highlights

Теги: tesla, илон маск, солнечные батареи
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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