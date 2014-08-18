Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что компания Tesla добилась прогресса в создании домашних солнечных батарей на крышах зданий. Такое заявление бизнесмен сделал на виртуальной встрече с акционерами.
Мы достигаем быстрого прогресса по солнечным батареям. Солнечная энергия в целом быстро заряжается. Что касается прогресса с застройщиками, то мы установили хорошие отношения и должны воспользоваться моментом.
Илон Маск, бизнесмен
Также эксперт рассказал вкладчикам о том, что Tesla готова на коммерческой основе предоставлять свою технологию автопилота для других транспортных производителей. Изготовитель открыт к лицензированию своей разработки по управлению автомобилем. Маск не думает, что правильным решением было бы оставить эту технологию исключительно для себя, так как с точки зрения морали другие люди также должны ей пользоваться.
Автопилот Tesla делает водителей невнимательными.
Фото и видео: YouTube / CNET Highlights
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