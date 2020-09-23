Автопилот Tesla делает водителей невнимательными

Аналитики МТИ провели исследование и выяснили, что автопилот на автомобиле Tesla отвлекает водителей и делает их более невнимательными.
Так, многие водители во время исследований смотрели вниз или на центральную консоль. Это длилось примерно 22 секунды в 22% случаев. Подучается, что менялось и визуальное восприятие дороги. Водители полностью полагались на автопилот.
Исследователи предполагают, что такой подход может создать проблемы на дорогах.
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Фото: pixabay
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