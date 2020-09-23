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Автопилот Tesla делает водителей невнимательными
Сегодня, 17:31
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Автопилот Tesla делает водителей невнимательными

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Многие водители отвлекались от дороги.

Аналитики МТИ провели исследование и выяснили, что автопилот на автомобиле Tesla отвлекает водителей и делает их более невнимательными.

Так, многие водители во время исследований смотрели вниз или на центральную консоль. Это длилось примерно 22 секунды в 22% случаев. Подучается, что менялось и визуальное восприятие дороги. Водители полностью полагались на автопилот.

Исследователи предполагают, что такой подход может создать проблемы на дорогах.

Ранее мы писали, что с 2022 года пособия и выплаты будут начислять автоматически. 

Фото: pixabay

Теги: автопилот, новые автомобили tesla
Категории: Лента новостей, Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости,

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