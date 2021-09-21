Мишустин: с 2022 года пособия и выплаты будут начислять автоматически

Глава кабмина РФ рассказал о том, что больше не нужно будет подавать заявления и документы на получение пособий.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что с 2022 года все положенные гражданам социальные выплаты будут начислять автоматически. Такое заявление чиновник сделал во время заседания кабинета министров. Речь идет о пенсиях, компенсациях, пособиях (включая по временной нетрудоспособности, беременности, родам и единовременную выплату по рождению ребенка).

Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть...в электронном виде. Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению чиновника, такой метод начисления выплат намного удобнее и проще для граждан РФ. Сейчас же для получения соцвыплат населению приходится отправлять профильным органам заявление и подтверждающие документы и справки. В дальнейшем будет достаточно сообщать ответственными инстанциями реквизиты счета и дать согласие на сайте Госуслуг на проактивное получение средств.

Мишустин: МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тыс. рублей.

Фото и видео: Правительство России