Мишустин: МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тыс. рублей

Глава правительства РФ рассказал об увеличении минимального размера оплаты труда со следующего года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что МРОТ (минимального размера оплаты труда) с 2022 года превысит 13,6 тысяч рублей. Такое заявление чиновник сделал в рамках заседания кабинета министров. Он пояснил, что увеличение минимального размера оплаты труда. Специалист объяснил, что в декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета показателя МРОТ и прожиточного минимума, который вступил в силу с 1 января 2021 года.

Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

МРОТ рассчитывается не из потребительской корзины, а за счет медианного дохода (половина работающего населения получает больше этой величины, половина - меньше). При этом российское законодательство закрепило требование о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Мишустин рассказал о подготовке проекта бюджета на 2022-2024 годы.

Фото и видео: Правительство России