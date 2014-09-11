Мишустин рассказал о подготовке проекта бюджета на 2022-2024 годы

Глава правительства РФ рассказал о необходимости слаженной работы кабмина с ГД.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о подготовке проекта государственного бюджета на 2022-2024 годы. На заседании кабинета министров чиновник объяснил коллегам, что при разработке документа на следующие три года обязательно нужно сохранить слаженную работу с новым парламентом.

Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года. Это должно быть сделано при обсуждении основного финансового документа страны не только в Госдуме нового созыва, но и при формировании региональных бюджетов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил, что чиновники и депутаты должны оправдать доверие граждан, поэтому им следует действовать сообща и максимально ответственно при принятии важных государственных решений. Чиновник считает, что в основе бюджета РФ на 2022-2024 станет рост благополучия населения. Именно этот фактор будет определять дальнейшие развитие государства.

Мишустин: рост ВВП России по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,2%.

Фото и видео: Правительство России