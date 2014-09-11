Мишустин: рост ВВП России по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,2%

Глава кабмина РФ дал прогноз по уровню ВВП России на конец текущего года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП страны по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,2%. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров. По мнению специалиста, это говорит государству о том, что антикризисные пандемийные меры показали свою эффективность.

Восстановление российской экономики после довольно непростого периода становится все более устойчивым. По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: около семи тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам.

Фото и видео: Правительство России