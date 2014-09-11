Мишустин: рост ВВП России по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,2%

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП страны по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,2%. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров. По мнению специалиста, это говорит государству о том, что антикризисные пандемийные меры показали свою эффективность.
Восстановление российской экономики после довольно непростого периода становится все более устойчивым. По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин: около семи тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам.
Фото и видео: Правительство России
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