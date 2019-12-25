Основатель Tesla прокомментировал автомобильную аварию, которая унесла жизни двоих человек.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что на разбившемся в Техасе электромобиле Tesla не был включен автопилот. Об этом предприниматель рассказал в ответе к посту подписчика в социальной сети Twitter. Специалист добавил, что машина, попавшая в ДТП, не имела функции полного автономного управления. Во время ДТП на трассе не было дорожной разметки, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота.

Полученные к настоящему моменту записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного управления не приобреталась для этой машины. Илон Маск, основатель Tesla

Журналисты из издания The Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы округа Харрис сообщили, что в момент аварии в автомобиле не было никого за рулем. Трагедия около Хьюстона унесла жизни двух человек. Один человек находился на переднем пассажирском сидении, второй - сзади. Машина врезалась в дерево после того, как не вписалась в поворот. После этого транспорт загорелся. на тушение у пожарных ушло более 121,1 тысяч литров воды и четыре часа по времени.

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