Стало известно, что трамваи с автопилотом приедут в Петербург 26 мая

Система автопилота на трамваях может не только контролировать скорость и траекторию движения, но и предупреждать водителя о внештатных ситуациях

В четверг, 26 мая, в Петербург приедут первые инновационные трамваи с автопилотом. До конца следующего года в городе появятся 138 новых составов, передаёт "Деловой Петербург".

Система автопилота на трамваях может не только контролировать скорость и траекторию движения, но и предупреждать водителя о внештатных ситуациях. Также трамваи оснащены специальными системами для экономии энергии и датчиками дождя.

Напомним, что на запуск трамваев из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки запросили 33 млрд рублей. По словам Харлашкина, стоимость строительства трамвайных путей во Всеволожск (до микрорайона Южный - прим. ТАСС) и Новосаратовку составляет приблизительно 15 и 18 млрд рублей соответственно. Предполагается, что реализация проекта будет проводиться проекта за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соотношении: федеральный бюджет 80% - 26,4 млрд, региональный бюджет 10% - 3,3 млрд, бюджет концессионеров тоже 10% - 3,3 млрд.

Ранее мы сообщали, что из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом. Работы будут проходить в два этапа.

Фото: Piter.tv