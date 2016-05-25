На запуск трамваев из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки запросили 33 млрд рублей

Трамвайные линии соединят Новосаратовку со станцией метро Ломоносовская и Всеволожск - с улицей Подвойского Санкт-Петербурга.

В 33 млрд рублей оценили стоимость строительства двух трамвайных линий от деревни Новосаратовки и города Всеволожска до Петербурга. Об этом заявил заместитель председателя правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

По словам Харлашкина, стоимость строительства трамвайных путей во Всеволожск (до микрорайона Южный - прим. ТАСС) и Новосаратовку составляет приблизительно 15 и 18 млрд рублей соответственно. Предполагается, что реализация проекта будет проводиться проекта за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соотношении: федеральный бюджет 80% - 26,4 млрд, региональный бюджет 10% - 3,3 млрд, бюджет концессионеров тоже 10% - 3,3 млрд.

Сообщается, что трамвайные линии соединят Новосаратовку со станцией метро Ломоносовская и Всеволожск - с улицей Подвойского Санкт-Петербурга.

Фото: piter.tv

