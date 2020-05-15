К концу 2020 года начнет выпуск пятиместного электрического седана Model 3 с аккумулятором нового типа.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что Tesla намерена обрушить цены на электрокары. Об этом сообщает "Российская газета".

Как оказалось, компания разрабатывает электрический седан Model 3 с аккумулятором нового типа. По данным инстайдеров, ресурс новой батареи составит 1,6 млн км. При этом ожидается, что у Model 3 количество циклов зарядки увеличится с 1,6 до 6 тыс. Такие модели будут намного дешевле, чем предыдущие автомобили.

Выпуск модели анонсирован на конец 2020 года.

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Видео:Tesla/YouTube