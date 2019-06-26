Lamborghini выпустила первую цифровую почтовую марку

В продажу поступят 20 тысяч экземпляров.

Компания Lamborghini объявила о выходе первой цифровой почтовой марке, на которой изображен суперкар Huracan Evo RWD Spyder.

Это первый экземпляр из тематической коллекции об истории итальянской производителя автомобилей. Он будет доступен для покупки через специальное приложение. Всего планируют продать 20 000 марок. Коллекция будет включать в себя марки с изображениями 20 культовых автомобилей Lamborghini.

Суперкар Huracan Evo RWD Spyder был представлен в мае 2020 года. Благодаря внешнему дизайну и семиступенчатому "роботу" LDF с двумя сцеплениями он способен разгоняться до 100 км за 3,5 секунды, до 200 км — за 9,6 секунды.

Ранее стало известно, что в России поступили в продажу микроавтобусы "ГАЗель City".

Фото: Twitter / @Lamborghini