В России стартовали продажи микроавтобусов "ГАЗель City"

Модель представлена в белом цвете и рассчитана на 22 посадочных места.

Компания "Группа ГАЗ" объявила старт продаж нового микроавтобуса серии "ГАЗель". Новинка получила название "ГАЗель City".

Модель модель представлена в комплектации "Стандарт" и рассчитана на 22 посадочных места. Она доступна для продажи исключительно в белом цвете. Главная особенность микроавтобуса - низкий уровень пола, для упрощения посадки и высадки пассажиров,

Также к достоинствам "ГАЗель City" причисляют модернизированную радиаторную решетку и линзованные фары. Под капотом расположен китайский турбодвигатель Cummins IFS объемом 2,8 литра с отдачей 149 л.с.

Стоимость "ГАЗель City" составляет 2,595 миллионов рублей.

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Видео: YouTube / Автоцентр ГАЗ Балтийский