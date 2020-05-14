  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
51
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

В России стартовали продажи микроавтобусов "ГАЗель City"

0 0

Модель представлена в белом цвете и рассчитана на 22 посадочных места.

Компания "Группа ГАЗ" объявила старт продаж нового микроавтобуса серии "ГАЗель". Новинка получила название "ГАЗель City".

Модель модель представлена в комплектации "Стандарт" и рассчитана на 22 посадочных места. Она доступна для продажи исключительно в белом цвете. Главная особенность микроавтобуса - низкий уровень пола, для упрощения посадки и высадки пассажиров,

Также к достоинствам "ГАЗель City" причисляют модернизированную радиаторную решетку и линзованные фары. Под капотом расположен китайский турбодвигатель Cummins IFS объемом 2,8 литра с отдачей 149 л.с.

Стоимость "ГАЗель City" составляет 2,595 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что новый кроссовер Toyota Highlander появится в России летом 2020 года.

Видео: YouTube / Автоцентр ГАЗ Балтийский

Теги: газель, микроавтобус, российский авторынок
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии