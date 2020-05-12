Toyota Highlander появится в России летом 2020 года

Одно из достоинств автомобиля - прочная конструкция и улучшенная управляемость.

Компания Toyota представила новый кроссовер Highlander для продажи в странах Европы.

Объем багажника автомобиля составляет 658 литров с возможностью увеличения до 1909 литров. В основе нового кроссовера лежит платформа GA-K, благодаря которой обеспечивается прочная конструкция и улучшенная управляемость.

Двигатель Toyota Highlander работает совместно с двумя электромоторами - по одному на передней и задней оси. Общая производительность составляет 247 лошадиных сил. Автомобиль оснащен системой распознавания дорожных знаков и предотвращения фронтальных столкновений.

По информации пресс-службы компании, Toyota Highlander появится на российском авторынке летом 2020 года.

Ранее стало известно, что завод Toyota в Петербурге возобновил производство.